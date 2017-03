Nordkorea hat südkoreanischen und japanischen Angaben zufolge Raketen mit 1000 Kilometern Reichweite getestet. Die Geschosse seien ins Japanische Meer geschossen worden.

Drei ballistische Raketen seien vermutlich innerhalb der japanischen 200-Meilen-Zone ins Meer gestürzt, sagte ein Sprecher der japanischen Regierung am Montag. Die Geschosse seien um kurz nach 7 Uhr (Ortszeit) von dem Areal Tongchang-ri aus abgefeuert worden, in dem sich eine Raketen-Teststation befinde. Der nordkoreanische Raketentest sei eine ernsthafte Bedrohung der japanischen Sicherheit. Japan könne die Provokationen Nordkoreas nicht tolerieren.

Neue Form der Bedrohung

Der Abschuss der Raketen zeige, dass Nordkorea "eine neue Form von Bedrohung" geworden sei, sagte der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe. In der 200-Meilen-Zone vor der japanischen Küste, in der drei der vier Raketen ins Meer stürzten, hat Tokio das Hoheitsrecht, um dort Ressourcen zu erforschen und abzubauen.

Am Mittwoch haben Südkorea und die USA mit ihrem jährlichen gemeinsamen Militärmanöver begonnen. Nordkorea sieht in diesen Übungen eine Vorbereitung auf einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und hat mit "starken Vergeltungsmaßnahmen" gedroht.

Langstreckenrakete könnte US-Festland erreichen

Aus Kreisen des Verteidigungsministerium wurde zunächst über "noch nicht identifizierte Geschosse" gesprochen worden. Später wurde mitgeteilt, es könnte sich um eine Langstreckenrakete handeln, die auch das US-Festland erreichen könnte. Nordkorea hat eine Reihe von Tests mit Raketen durchgeführt, die immer weiter fliegen können. Ziel ist es, letztendlich eine atomare Langstreckenrakete herzustellen, die auch das US-Festland erreichen kann.

Pjöngjang hatte erst Mitte Februar nach eigenen Angaben "erfolgreich" eine Mittelstreckenrakete getestet. Der UN-Sicherheitsrat hatte den nordkoreanischen Raketentest einstimmig als "ernsthafte Verletzung" von UN-Resolutionen verurteilt. In einer Dringlichkeitssitzung drohte das Gremium der Führung in Pjöngjang damals "weitere bedeutende Maßnahmen" an.

(juju/AFP/dpa/reu)