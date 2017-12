Im Kurznachrichtendienst Twitter schriebt Donald Trump außerdem: "Sehr enttäuscht, dass China erlaubt, dass Öl nach Nordkorea gelangt." Wenn dies so weitergehe, werde es "niemals eine freundliche Lösung für das Nordkorea-Problem" geben.

Trump drohte nicht direkt mit einer Militäraktion zur Beilegung der Krise. Doch in den vergangenen Monaten hatte die US-Regierung wiederholt angekündigt, dass Nordkorea und seine Führung "vollkommen zerstört" würden, sollte es zum Krieg kommen.

Die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" hatte zu Wochenbeginn unter Berufung auf Regierungskreise in Seoul berichtet, US-Satelliten hätten beobachtet, dass chinesische Schiffe seit Oktober dutzende Male Öl an nordkoreanische Schiffe verkauften. Auf den Satelliten-Aufnahmen waren sogar die Namen der Schiffe erkennbar, von denen Öl auf nordkoreanische Tankschiffe umgeladen wurde. Der Handel von Schiff zu Schiff mit Nordkorea ist nach den UN-Sanktionen vom 11. September illegal. Es ging aus Trumps Twitter-Nachricht nicht hervor, ob sein Kommentar sich auf diese Geheimdienstinformationen bezog.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!