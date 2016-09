Nordkorea hat offenbar erneut eine Atombombe getestet - Warnungen und Sanktionen zum Trotz. Das Regime bestätigte die Zündung der Bombe, nachdem es bereits viele Hinweise darauf gegeben hatte. Südkorea und Japan reagieren besorgt.

Nordkorea hat am Freitag die Zündung einer Atombombe bestätigt. Es habe sich um einen "erfolgreichen" Atomwaffentest gehandelt, berichtete das staatliche Fernsehen. Bei dem Test sei ein "neu entwickelter Atomsprengkopf" zur Explosion gebracht worden. "Unsere Partei hat den Atomwissenschaftlern ein Glückwunschtelegramm für den erfolgreichen Atomtest übermittelt", hieß es weiter.

FOTO: dpa, ks

FOTO: dpa, ks

Zuvor hatten Seismologen ein Erdbeben der Stärke 5,0 in Nordkorea festgestellt. So wurde vermutet, dass es sich um eine künstliche Explosion durch einen neuen Nukleartest handeln könnte. Auch die US-Erdbebenwarte USGS hatte Erdstöße mit einer Stärke von 5,3 gemessen.

Satellitenaufnahmen stützen Atomtest-Theorie

Die Erdstöße wurde bei dem Testgelände Punggye-ri festgestellt, wo Nordkorea im Januar seinen vierten Atomtest vorgenommen hatte, wie der südkoreanische Generalstab berichtete. Alle unterirdischen Atomversuche Nordkoreas seit 2006 sind bisher auf dem Versuchsgelände Punggye-ri vorgenommen worden.

Zuvor hatten Satellitenaufnahmen dort schon Aktivitäten entdeckt, die auf Vorbereitungen auf einen fünften Atomversuch hindeuten könnten. Nach dem Atomtest im Januar und dem umstrittenen Start einer Weltraumrakete im Februar ist die Lage in der Region sehr gespannt. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Sanktionen gegen Pjöngjang verschärft.

Japan will UN-Sicherheitsrat einberufen

Südkorea hat nach den Anzeichen für einen möglicherweise neuen Atomtest in Nordkorea den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Bei der Dringlichkeitssitzung werde die Auswirkung des möglichen Tests besprochen, sagte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Freitag. Yonhap berichtete, dass Südkoreas Militär fast sicher sei, dass es sich um einen Atomtest gehandelt habe. Offiziell bestätigte dies die Regierung in Seoul bisher nicht.

Auch Japan reagierte mit Sorge auf die Berichte über einen möglichen neuen Atomversuch. Das Land geht davon aus, dass es sich wirklich um einen neuen Atomtest handelte. Das erklärte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Kyodo. Japan werde jetzt neue Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang erwägen. Vorher sagte Ministerpräsident Shinzo Abe demnach, das Verhalten Nordkoreas könne nicht geduldet werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werde Tokio eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragen.

China startet Notfallplan

Auch die US-Regierung beobachtet die Lage genau. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price, erklärte nach Angaben der "Washington Post": "Wir wissen von seismischen Aktivitäten auf der koreanischen Halbinsel in der Nähe eines bekannten nordkoreanischen Testgeländes. Wir verfolgen und beurteilen die Lage in enger Abstimmung mit unseren regionalen Partnern."

China hat nach dem Atomtest einen Notfallplan und Messungen von Radioaktivität an der Grenze zu Nordkorea gestartet. Das Umweltschutzministerium in Peking teilte am Freitag mit, dass Messstationen in den drei nordostchinesischen Provinzen und in der Provinz Shandong "normal arbeiten". Über erhöhte Radioaktivität wurde nichts berichtet. Der Krisenplan, den das Ministerium in Kraft setzte, ist der zweithöchste in einem vierstufigen Reaktionsprogramm. Er wird bei "wichtigen Umweltfällen" aktiviert. Weitere Details der chinesischen Reaktion wurden zunächst aber nicht genannt.

Nordkorea ignoriert Warnungen durch Vereinte Nationen

Ungeachtet der Verwarnungen und Strafmaßnahmen durch die Vereinten Nationen hatte der isolierte stalinistische Staat mit Machthaber Kim Jong Un an der Spitze seine Raketentests fortgesetzt. Erst am Montag hatte Nordkorea erneut ballistische Raketen gestartet und damit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im ostchinesischen Hangzhou überschattet.

FOTO: ap, BJ CD

Am Dienstag erst hatte der UN-Sicherheitsrat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. Damit habe das Land gegen zahlreiche Resolutionen des Gremiums verstoßen, hieß es in einer Mitteilung des Rates.

(hebu/dpa/afp)