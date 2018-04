später lesen Abrüstung Nordkorea will Atomtestgelände im Mai schließen FOTO: dpa, nic FOTO: dpa, nic 2018-04-29T07:43+0200 2018-04-29T07:46+0200

Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben seine Atomtestanlage im Nordosten des Landes im Mai schließen. Auch wolle Nordkorea Sicherheitsexperten dazu einladen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit.

