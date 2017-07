Ausgerechnet am Unabhängigkeitstag der USA hat Nordkorea nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet. Das hätten nordkoreanische Staatsmedien am Dienstag vermeldet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Machthaber Kim Jong Un habe den Test persönlich überwacht, soll eine Moderatorin im traditionellen Kostüm in einer Sonderankündigung des staatlichen Fernsehens mitgeteilt haben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Auch der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte mitgeteilt, es handele sich möglicherweise um eine Rakete mit der Reichweite einer Interkontinentalrakete (ICBM). Südkoreas Militär gehe davon aus, dass Nordkorea eine Mittelstreckenrakete von großer Reichweite abgeschossen habe, sagte Moon laut seinem Büro am Dienstag bei einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats. Doch schließe das Militär die Möglichkeit nicht aus, dass es sich um eine ICBM gehandelt habe.

Als Interkontinentalraketen gelten Raketen mit einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern. Sie werden üblicherweise mit Atomsprengköpfen bewaffnet und folgen nach Verlassen der Erdatmosphäre einer ballistischen Flugbahn.

Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte feuerte Nordkorea die ballistische Rakete am Dienstag im Westen des Landes ab. Sie sei mehr als 930 Kilometer weit geflogen. Militärs vermuteten nach Berichten Yonhaps, dass die Rakete eine Flughöhe von mehr als 2300 Kilometern erreicht habe, bevor sie ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) gestürzt sei. Auf einer normalen Flugbahn hätte sie womöglich bis zu 6000 Kilometer weit fliegen können.

Moon verurteilte den Raketentest als Provokation, die nicht hingenommen werden könne. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Trotz der verschärften internationalen Sanktionen baut das Land sein Nuklear- und Raketenprogramm aus. Ziel Nordkoreas ist, eine Langstreckenrakete mit Atomsprengkopf zu entwickeln, die US-Festland erreichen kann. Der Streit um das Atom- und Raketenprogramm gilt als einer der weltweit gefährlichsten Konflikte.

Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) via Twitter erbost auf den neuen Raketentest reagiert. "Hat dieser Typ mit seinem Leben nichts Besseres anzufangen?", schrieb er mit Blick auf Machthaber Kim. Trump sah zudem Handlungsbedarf bei China, das den "Unsinn" vielleicht ein für alle mal beenden werde. Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass sich Südkorea und Japan das noch weiter bieten ließen.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....