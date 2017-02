Nordkoreanischer Staatschef Kim Jong Un entlässt offenbar Minister

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben seinen Staatsminister für Sicherheit gefeuert.

Gründe für die Entlassung im vergangenen Monat seien vermutlich Korruption, Machtmissbrauch und durch die Behörde veranlasste Folter gewesen, teilte der Sprecher des Ministeriums für Wiedervereinigung in Seoul, Jeong Joon-Hee, mit. Kim Won-Hong habe in enger Verbindung zu Staatschef Kim Jong Un gestanden - die Personalie könne nun zu mehr Angst und Unsicherheit in der regierenden Elite Nordkoreas führen.

Nach Angaben des Sprechers dauern die Ermittlungen gegen Kim Won-Hong noch an, eine Bestrafung dürfe daher eventuell relativ hoch ausfallen. Der seit 2011 an der Macht stehende Kim hat bereits mehrere hochrangige Regierungsvertreter exekutieren lassen. Südkorea bezeichnet dies als "Terrorherrschaft".

(maxk/ap)