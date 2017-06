Oberstes Gericht setzt Einreiseverbot wieder in Kraft

Das Oberste Gericht der USA hat die Einreisebeschränkungen von Präsident Donald Trump für Muslime zum Teil wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht setzte sich über Entscheidungen der Vorinstanz hinweg, die Trumps Erlass gestoppt hatte.

Der Einreisestopp gilt für Bürger aus sechs überwiegend von Muslimen bewohnten Staaten. Das Gericht überstimmte am Montag Entscheidungen der Vorinstanz, die Trumps Erlass gestoppt hatte. Von dem Verbot ausgenommen blieben Personen, die "einen glaubwürdigen Anspruch auf eine Beziehung in gutem Glauben mit einer Person oder einem Rechtsträger in den Vereinigten Staaten" haben, hieß es.

Der Supreme Court teilte zugleich am Montag in Washington mit, dass er sich zu einem späteren Zeitpunkt näher mit der Verordnung befassen werde. Anhörungen zu dem Fall setzte das Oberste Gericht für Oktober an.

Die vorläufige Entscheidung ist ein Erfolg für Trump, der argumentiert hatte, das auf 90 Tage befristete Einreiseverbot diene der Sicherheit der USA. Mehrere Gerichte setzten es jedoch aus, weil sie es für diskriminierend hielten. Vergangene Woche erklärte Trump, falls Gerichte seine Anordnung bestätigten, werde sie binnen 72 Stunden in Kraft treten.

Mehr dazu hier in Kürze.

(veke/ap)