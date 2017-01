Treffen in Paris

Die Pariser Nahost-Konferenz hat sich in ihrer Abschlusserklärung klar zur Zwei-Staaten-Lösung für den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern bekannt.

Eine Verhandlungslösung mit zwei Staaten, Israel und Palästina, die in Frieden und Sicherheit zusammenleben, sei der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden, heißt es in der am Sonntagabend verbreiteten gemeinsamen Abschlusserklärung. Vor Ende des Jahres solle es ein weiteres internationales Treffen geben, um beide Konfliktparteien bei Fortschritten zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen.

In dem Dokument rufen die mehr als 70 teilnehmenden Staaten und internationalen Organisationen Israelis und Palästinenser zum Beginn direkter Verhandlungen auf und appellierten, "aktuelle negative Trends vor Ort umzukehren". Dies schließe den israelischen Siedlungsbau und die andauernde Gewalt ein. An dem Treffen nahmen unter anderem alle UN-Veto-Mächte, die Vereinten Nationen, die EU und die Arabische Liga teil, nicht aber die Konfliktparteien.

(dpa)