Aus Polizeikreisen verlautete, dass bei dem Crash bis auf den Fahrer niemand verletzt worden sei. Das Auto sei bei dem Aufprall detoniert, hieß es am Montag aus informierten Kreisen in der französischen Hauptstadt. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat aus. Sprengstoffspezialisten sichern die Umgebung ab.

Frankreichs Innenminister Gérard Collomb sagte, dass der mutmaßliche Täter tot sei. "Die Ermittlung [zu dem Motiv] ist im Gang", so der Minister. Dabei gehe es auch um - nicht näher bezeichnete - Waffen im Auto. Nach Medienberichten wurden Gasflaschen, ein Kalaschnikow-Gewehr sowie Faustfeuerwaffen in dem Fahrzeug gefunden. Eigenen Angaben zufolge hat die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet.

#BREAKING Police operation under way on Paris's Champs-Elysees: official