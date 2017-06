später lesen Wahl in Großbritannien Letzte Umfragen deuten meist auf größere Mehrheit für May hin FOTO: rtr, AW FOTO: rtr, AW 2017-06-08T04:02+0200 2017-06-08T04:02+0200

Letzte Umfragen vor der Wahl in Großbritannien am Donnerstag sehen die konservative Partei von Regierungschefin Theresa May klar vorne. Sie soll ihre Mehrheit ausbauen können.