später lesen US-Verteidigungsministerium Von der Leyen vereinbart engen Austausch mit Pentagon-Chef Mattis FOTO: dpa, ti pat FOTO: dpa, ti pat Teilen

Twittern





2017-02-10T20:39+0100 2017-02-10T20:55+0100

Ursula von der Leyen hat am Freitag ihren neuen US-amerikanischen Amtskollegen James Mattis in Washington besucht. Die beiden Außenminister versicherten sich bei dem Treffen ihre Verbundenheit – sie wollen sich in Zukunft regelmäßig austauschen und eng zusammenarbeiten.