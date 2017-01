Anschlag in Istanbul: Polizei nimmt acht Verdächtige fest

Nach dem Terrorattentat in Istanbul meldet die Polizei nun einen ersten Erfolg: Acht Verdächtige seien festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Dogan. Details wurden zunächst nicht genannt. Der Attentäter sei offenbar weiter auf der Flucht.

Laut der Nachrichtenagentur Dogan setzt die Polizei deswegen ihre Fahndung fort. Zuvor hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Montag zu dem Angriff auf einen Club in Istanbul bekannt. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer Erklärung des IS. Unter den Opfern sind offenbar auch zwei Männer aus Bayern.

In dem Bekennerschreiben, das sich im Internet verbreitete, hieß es: "In Fortsetzung der gesegneten Operationen des Islamischen Staates gegen die Beschützerin des Kreuzes, die Türkei, hat einer der heldenhaften Soldaten des Kalifats gegen den berühmten Nachtclub zugeschlagen, wo die Nazarener (Christen) ihr polytheistisches Fest feiern. Er hat sie mit Handgranaten und seiner automatischen Waffe angegriffen und ihre Feiern in Trauer umgewandelt."

Bei dem Anschlag hatte ein Unbekannter im Club Reina um sich geschossen und 39 Menschen getötet. Die meisten Opfer stammen laut einer Anadolu-Meldung aus dem Nahen Osten. Der Täter war auch am Tag nach dem Angriff noch auf der Flucht.

Auch zwei Männer aus Bayern kamen bei der Terrorattacke ums Leben. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahe gelegenen Kaufering.

Auch das Auswärtigen Amt bestätigte: "Wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen, das heißt also hier ihren festen Wohnsitz hatten". Laut einem Sprecher habe einer der Opfer sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. "Bei dem anderen gehen wir derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist." Beide hätten in Bayern gewohnt. Drei weitere deutsche Staatsangehörige seien bei dem Anschlag verletzt worden, so der Sprecher: "Sie sind in guter medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr."

(vek/AFP)