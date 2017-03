später lesen Demo in Moskau Polizei nimmt Kreml-Kritiker Alexej Nawalny fest FOTO: dpa, ms pro tba FOTO: dpa, ms pro tba 2017-03-26T14:31+0200 2017-03-26T14:31+0200

Der prominente russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Sonntag bei einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Das teilte sein Sprecher mit. Nawalny hatte zu Protesten gegen Korruption aufgerufen, an denen landesweit mehrere tausend Menschen teilnahmen.