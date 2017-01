später lesen Frankreich Frankreichs Sozialisten steuern nach links FOTO: afp FOTO: afp Teilen

2017-01-22

Im Rennen um den Élyséepalast gehen die französischen Sozialisten klar auf Linkskurs. Der Ex-Minister Benoît Hamon setzte sich in der ersten Vorwahlrunde um die Präsidentschaftskandidatur überraschend deutlich an die Spitze und trifft nun in der Stichwahl auf den früheren Regierungschef Manuel Valls.