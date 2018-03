später lesen Historischer Besuch in Israel Prinz William bereist Nahen Osten FOTO: ap, MD FOTO: ap, MD 2018-03-01T12:46+0100 2018-03-01T12:46+0100

Es ist der offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung 1948: Prinz William will im Sommer in den Nahen Osten reisen.