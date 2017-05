Als Rabbi Shmuley Boteach vor einigen Tagen Steve Bannon im Weißen Haus besuchte, machte der Rabbi zur Erinnerung ein Selfie mit Trumps Berater und veröffentlichte das Bild auf Twitter. Wie man das eben so macht, wenn man einen mächtigen Mann treffen durfte. Vermutlich wäre das Foto deshalb kaum beachtet worden, wenn die beiden einen anderen Hintergrund gewählt hätten.

With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday. Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc