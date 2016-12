später lesen Reaktion auf US-Sanktionen Russland weist 35 US-Diplomaten in Hackeraffäre aus FOTO: dpa, chc htf FOTO: dpa, chc htf Teilen

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Hackerangriffe will Russland 35 US-Diplomaten ausweisen. Das kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Tass zufolge am Freitag in Moskau an.