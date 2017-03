Die amtierende Regierungspartei VVD hat die Wahl in den Niederlanden laut Prognosen deutlich gewonnen. Deutsche Politiker reagieren vor allem erleichtert, weil die Rechtspopulisten nicht stärkste Kraft werden. Geert Wilders feiert das Ergebnis dennoch. Von Adrianne de Koning und Christina Rentmeister

31 Sitze gehen laut Prognosen bei der Parlamentswahl in den Niederlanden an die Partei von Ministerpräsident Mark Rutte. Die rechtspopulistische PVV gewann gegenüber 2012 zwar fünf Sitze hinzu, Geert Wilders kann aber Rutte nicht einholen. Bei Twitter bedankte sich der Rechtspopulist dennoch bei seinen Wählern: "Danke an die PVV-Wähler! Wir haben Sitze geholt! Der erste Gewinn ist eingefahren! Und Rutte ist uns noch lange nicht los!!"

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 15, 2017

Ministerpräsident Mark Rutte ließ sich von seinen Anhängern am Mittwochabend feiern: "Das Beste ist, dass wir die Größten sind und dass wir die Initiative ergreifen und mit unserer Politik weitermachen können", sagte Rutte. "Es war ein wahres fest für die Demokratie. Es war sehr schön, überall im Land die vollen Wahllokale zu sehen. Die Niederländer haben uns mit diesem Ergebnis bestätigt", sagte Rutten weiter. Es sei aber auch ein Abend, an dem die Niederlande nach dem Brexit und den amerikanischen Wahlen ein Zeichen gegen den falschen Populismus gesetzt habe. Das sei auch für Europa wichtig.

Marianne Thieme von der Partei für die Tiere sieht in dem Wahlergebnis hingegen eine Niederlage für die aktuelle Regierung. Denn trotz des Wahlsiegs hat die VVD zehn Sitze verloren. Der Koalitionspartner, die Arbeiterpartei PvdA, hat sogar 29 Sitze verloren. "Die heutige Regierung ist deutlich abgestraft worden", sagte Marianne Thieme. "Aber es wird schwierig werden, eine neue Koalition zu bilden. Weder die konservativen, noch die progressiven Parteien werden genügend Sitze für eine Mehrheit haben."

Bei der Bundesregierung sorgten die Nachwahlbefragungen für Erleichterung: "Die Niederländer haben den antieuropäischen Populisten eine Absage erteilt. Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes Europa", twitterte das Auswärtige Amt.

Die Niederländer haben den anti-europäischen Populisten eine Absage erteilt. Gut so, wir brauchen Euch für ein starkes #Europa! #tk2017 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 15, 2017

Kanzleramtschef Peter Altmaier zitierte bei Twitter aus einem Fußballlied und beglückwünschte die Niederländer zu ihrer Wahl: "Niederlande oh Niederlande, du bist ein Champion! Wir lieben Oranje für sein Tun und Handeln! Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis."

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 15, 2017

Auch Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP gratulierte Mark Rutte via Twitter zum Erfolg. Besonders beglückwünschte er die liberale D66. Liberale Regierungen seien die Stützpfeiler für ein starkes Europa und ein Signal für die Freiheit eines jeden Einzelnen, schrieb Lindner.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wertet die Wahlprognosen in den Niederlanden als ein gutes Zeichen für Europa. "Das ist ein Sieg gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und ein klares Bekenntnis zu Europa", hieß es laut einer Mitteilung vom Mittwochabend. Mit der Wahlbeteiligung von mehr als 81 Prozent hätten die Wähler "klar Flagge gezeigt für die Demokratie", sagte Kraft weiter.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz äußerte sich erleichtert. Er mahnte aber auch, dass weiter für ein offenes und freies Europa gekämpft werden müsse.

Geert Wilders konnte die Wahl in NL nicht gewinnen. Ich bin erleichtert. Wir müssen aber weiter für ein offenes und freies Europa kämpfen! — Martin Schulz (@MartinSchulz) March 15, 2017

Der niederländische Vize-Premierminister Lodewijk Asscher (PvdA) äußerte sich enttäuscht über den historischen Verlust seiner sozialdekomkratischen Partei, gab sich aber kämpferisch: "Das Vertrauen in unsere Ideale ist ungebrochen. Wir werden unsere Wunden lecken, und schneller, als ihr denkt, werden wir wieder lachen", sagte Asscher. Der bisherige Vize-Premierminister gratulierte den anderen Parteien und gestand die Niederlage der Sozialdemokraten ein. "Gerade wenn es schlecht für uns läuft, müssen wir den Mut finden, weiterzugehen", fand er dennoch aufbauende Worte. "Die Sozialdemokratie wird zurückkommen. Der Wiederaufbau startet heute."

Sybrand Buma, Spitzenkandidat der CDA, freute sich über die Gewinne seiner Partei. Sie gewann gegenüber der Wahl 2012 sechs Sitze hinzu (von 13 auf 19). "Niemand hätte sich träumen lassen, dass das Ergebnis so schön sein würde. Heute werden wir feiern, morgen wartet auf alle Politiker eine große Aufgabe", sagte Buma. "Die Niederländer brauchen eine Antwort auf ihre großen Sorgen. Die CDA ist stark genug, um diese Herausforderung anzunehmen", sagte er weiter - Damit machte der CDA-Kandidat deutlich, dass er bereit ist, Verantwortung in der Regierung zu übernehmen.

Die Sozialistische Partei (SP) hat einen Sitz verloren, könnten aber mit den verbleibenden 14 Sitzen dennoch eine Rolle in Koalitionsverhandlungen spielen. Spitzenkandidat Emile Roemer spricht von instabilen Zeiten, daher sei er stolz auf ein stabiles Ergebnis: "Wir werden den Rechtskonservativen nicht helfen, eine Mehrheit zu bilden. Wir wollen zusammen mit den anderen Linksparteien einen Block bilden. Ich setze mich für ein progressives Kabinett ein", sagte Roemer an seine Wähler gerichtet. Für eine Regierung mit der VVD steht die SP damit wohl nicht zur Verfügung.

Die niederländische Europaabgeordnete Lousewies van der Laan (D66) zeigte sich bei Twitter stolz und entspannt nach der Wahl. "Die Niederländer haben die Mitte gewählt, Wilders ist an den Rand gedrängt worden, kein Populismus-Domino-Effekt."

Mit Agentur-Material.