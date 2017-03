Der türkische Präsident Erdogan hat die Absagen von Wahlkampf-Auftritten türkischer Minister in Deutschland als "Nazi-Praktiken" bezeichnet.

"Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.

Auch Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci äußerte sich vor seiner Abreise im westtürkischen Denizli kritisch über die Absagen. "Es ist nicht möglich, das zu akzeptieren", sagte Zeybekci. Der türkische Wirtschaftsminister will am Sonntagabend im Senats Hotel in Köln auftreten. Die Polizei hält eine Hundertschaft bereit, um bei Ausschreitungen reagieren zu können. Bisher sind jedoch keine Proteste gegen die Veranstaltung angemeldet. Zuvor waren zwei mit Zeybekci geplante Veranstaltungen in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden.

Am Nachmittag will Zeybekci zudem an einer Kulturveranstaltung in Leverkusen teilnehmen, bei der an einen verstorbenen türkischen Musiker erinnert werden soll.

Um den Auftritt von türkischen Regierungspolitikern in Deutschland, die für ein "Ja" beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei werben wollen, gibt es seit Tagen Streit. Schon am vergangenen Donnerstag hatte die Stadt Gaggenau eine mit Justizminister Bekir Bozdag geplante Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Bozdag zweifelte am Sonntag an, dass die betroffenen Gemeinden die Absagen unabhängig getroffen haben. Vielmehr seien diese aufgrund von "Terroristen" zustande gekommen, sagte er vor Journalisten im zentraltürkischen Yozgat. Kanzlerin Angela Merkel habe die Absagen zudem nicht klar verurteilt, kritisierte Bozdag weiter. Merkel hatte nach der Absage in Gaggenau auf die Unabhängigkeit der Kommunen verwiesen.

(jco/afp/dpa)