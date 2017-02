später lesen Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin ist überraschend gestorben FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-02-20T18:43+0100 2017-02-21T07:17+0100

Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin ist überraschend gestorben. Der Top-Diplomat und frühere Vizeaußenminister sei am Montag bei der Arbeit in New York gestorben, teilte das russische Außenministerium in Moskau mit.