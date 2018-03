später lesen Präsidenten erwägen Gipfeltreffen Trump gratuliert Putin per Telefon zum Wahlsieg FOTO: rtr, dn/ FOTO: rtr, dn/ 2018-03-20T18:22+0100 2018-03-21T07:40+0100

In einem Telefongespräch zwischen Washington und Moskau hat US-Präsident Donald Trump dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Wahlsieg gratuliert. "Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, möglicherweise ein Gipfeltreffen abzuhalten", hieß es in der Mitteilung in Moskau.