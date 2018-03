später lesen Russische Präsidentschaftswahl Diese sieben Kandidaten treten gegen Putin an FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-15T15:00+0100 2018-03-15T15:00+0100

Insgesamt sieben Kandidaten treten am Sonntag bei der russischen Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin an. Dessen Sieg gilt als sicher. Putin wäre dann in vierter Amtszeit bis 2024 an der Macht.