Er ist der Kandidat der Kommunistischen Partei und der erste neue Nominierte seiner Partei seit 14 Jahren. Der Millionär und Landwirtschaftsdirektor betreibt das sogenannte Lenin-Staatsgut, eine weitläufige Kolchose südlich von Moskau. Wegen seines Schnurrbarts und grau melierten Haars wird er oft mit dem jungen Josef Stalin verglichen. Grudinin arbeitete Mitte der 80er Jahre in dem landwirtschaftlichen Großbetrieb und wurde zehn Jahre später zu dessen Direktor ernannt. Der Millionär scheut das kommunistische Dogma. In der Politik ist er kein Neuling. Anfang der 2000er Jahren saß er im örtlichen Gemeinderat und gehörte bis 2010 der Regierungspartei Einiges Russland an. weniger