Schlag gegen Aqap: Drohne tötet Al-Qaida-Chef im Jemen

2016-12-30T09:04+0100

Bei einem offenbar mit einer US-Drohne verübten Angriff im Jemen ist am Donnerstag ein örtlicher Al-Qaida-Chef getötet worden. Nach Angaben jemenitischer Sicherheitskräfte griff die Drohne ein Fahrzeug an, das in Saumaa in der zentralen Provinz Al-Baida unterwegs war.