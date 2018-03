später lesen Trump beschuldigt Demokraten Schutzprogramm für junge Migranten in Amerika vor Aus FOTO: afp, aw FOTO: afp, aw 2018-03-06T02:00+0100 2018-03-06T02:00+0100

Im Streit um ein Schutzprogramm für junge Migranten in den USA läuft am Montag (Ortszeit) eine Frist ohne Einigung aus. Es ermöglicht Kinder illegaler Einwanderer in Amerika zu bleiben.