Sean Spicer macht derzeit Karriere als Pressesprecher von Donald Trump. Wie jetzt bekannt wurde, ist das nicht sein erster Job im Weißen Haus. Er hat dort schon einmal gearbeitet – als Osterhase.

Wirklich beliebt ist Sean Spicer bei den Journalisten in Washington nicht. Allzu gern verdreht er die Tatsachen oder tritt sehr aggressiv gegenüber den Medienvertretern auf. Erst am vergangenen Wochenende schloss er Reporter von CNN und "New York Times" vom Pressebriefing im Weißen Haus aus.

Auch gegenüber eigenen Mitarbeitern ist er knallhart, ließ er doch jetzt erst deren Handys durchsuchen, um mögliche Spitzel ausfindig zu machen.

Dabei hatte Sean Spicer zu Zeiten von George W. Bush ein Job im Weißen Haus, mit dem er durchaus für gute Laune gesorgt haben dürfte: Er bespaßte damals als Osterhase in einem riesigen Kostüm die Kinder.

Der Drehbuchautor Robert Schooley führte damals ein kurzes Interview mit Spicer. Er hat die Geschichte jetzt bei Twitter publik gemacht.

Eine hohe Meinung von Spicer scheint Schooley auch nicht zu haben. Mit einem bissigen Tweet bescheinigt er Spicer, damals den Job gehabt zu haben, für den er geboren wurde.

