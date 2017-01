später lesen Krise in Westafrika Senegal marschiert in Gambia ein FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Twittern





2017-01-19T20:17+0100 2017-01-19T20:17+0100

In Gambia, wo ein Machtkampf zwischen dem abgewählten und dem neuen Präsidenten tobt, sind Truppen des Nachbarlandes Senegal einmarschiert. Die Soldaten hätten am Donnerstagnachmittag die Grenze überquert, sagte ein Armeesprecher Abdoul Ndiaye in Dakar.