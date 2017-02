Außenminister Sigmar Gabriel reist heute als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Washington. Er trifft dort seinen Kollegen Rex Tillerson.

Rex Tillerson wurde erst am Mittwochabend deutscher Zeit vom US-Senat bestätigt . "Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington", sagte Gabriel. "Wir wollen unseren amerikanischen Partnern unsere Sicht der Dinge, unsere Interessen und Werte erläutern und suchen einen guten, offenen und freundschaftlichen Dialog."

Ob Gabriel in Washington auch Vizepräsident Mike Pence sprechen wird, war zunächst noch unklar. Ein Treffen mit Trump ist nicht vorgesehen.

Der Vizekanzler will nach seinem Besuch in Washington am Freitag nach New York weiterfliegen um dort Gespräche bei den Vereinten Nationen zu führen.

Gabriel ist selbst erst seit Freitag im Amt. Die USA-Reise ist sein zweiter Antrittsbesuch nach Paris. Eine Brüssel-Reise sagte er am Dienstag wegen einer fiebrigen Infektion kurzfristig ab. Auch an der Kabinettssitzung am Mittwoch hatte er nicht teilgenommen.

Drängende Themen auf der Agenda

Gabriel hatte in den vergangenen Tagen immer wieder betont, wie wichtig ihm ein möglichst früher Besuch in Washington ist. "Die Welt wartet nicht auf uns. Wir haben drängende Themen auf der internationalen Agenda, über die sich Deutschland und Amerika, genauso wie Europa und Amerika eng abstimmen sollten", sagte Gabriel.

"Und wir haben Fragen an die neue US-Administration, über ihren außenpolitischen Kurs, ihr Verhältnis zum Bündnis und zur Ordnung der Welt."

