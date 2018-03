später lesen Krise in der Slowakei Peter Pellegrini löst Regierungschef Robert Fico ab FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-15T16:55+0100 2018-03-15T16:55+0100

Der in der Krise um einen Journalistenmord unter Druck geratene slowakische Regierungschef Robert Fico hat seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Andrej Kiska nahm das Gesuch an und beauftragte am Donnerstag zugleich den bisherigen Vizeregierungschef Peter Pellegrini (42) mit der Regierungsbildung.