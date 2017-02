"So fangen Diktatoren an": US-Senator McCain attackiert Donald Trump

Die freie Presse sei ein wesentlicher Baustein zur Erhaltung der Demokratie "so wie wir sie kennen", sagte der frühere Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Mit Blick auf Bestrebungen, den Medien einen Maulkorb zu verpassen, sagte McCain, "so fangen Diktatoren an".

Anlass für die Aussagen war ein Interview mit dem US-Fernsehsender NBC und Fragen über die Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen dieser "Fake News Medien" kritisiert hatte.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!