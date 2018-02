später lesen Somalia Zahl der Toten bei Anschlägen in Mogadischu steigt auf 27 2018-02-24T14:24+0100 2018-02-24T14:24+0100

Bei Anschlägen mit zwei Autobomben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Das teilte der Leiter eines Krankenhauses in Mogadischu, Mohamed Yusuf, am Samstag mit.