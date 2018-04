Historisches Gipfel-Treffen: Süd- und Nordkorea streben atomare Abrüstung an

Süd- und Nordkorea wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand auf der Halbinsel noch in diesem Jahr beenden. Außerdem streben sie gemeinsam eine "vollständige nukleare Abrüstung" an.

Das teilten Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in einer gemeinsamen Stellungnahme am Rande ihres Gipfel-Treffens am Freitag mit.

Moon will noch in diesem Jahr nach Nordkorea reisen. Er nahm eine Einladung von Kim an. Im Herbst soll die Reise in die Hauptstadt Pjöngjang stattfinden.

