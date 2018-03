später lesen Syrien 32 Tote bei Absturz von russischem Militärflugzeug 2018-03-06T14:50+0100 2018-03-06T15:41+0100

Beim Absturz einer russischen Transportmaschine auf dem Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in Syrien sind 32 Menschen getötet worden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag nach Angaben der Agentur Tass in Moskau mit.

