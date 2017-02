später lesen Militärgefängnis in Syrien Amnesty berichtet von Massenhinrichtung mit 13.000 Toten FOTO: ap, BH FOTO: ap, BH Teilen

2017-02-06

Nach Informationen von Amnesty International wurden im syrischen Militärgefängnis Saydnaya mehrere tausend Gefangene gehängt. In einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Bericht schreibt die Organisation von 5000 bis 13.000 Hinrichtungen in den Jahren 2011 bis 2015.