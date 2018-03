später lesen Laut Bericht mehrere Tote Taliban erobern Gouverneurssitz und Polizeihauptquartier 2018-03-12T09:32+0100 2018-03-12T09:32+0100

Die radikalislamischen Taliban haben in der schwer umkämpften westafghanischen Provinz Farah ein Bezirkszentrum erobert. Der Leiter des Provinzrats sagte, das Büro des Bezirksgouverneurs in Anar Dara und das Polizeihauptquartier seien seit der Nacht in der Gewalt der Taliban.