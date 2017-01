In den USA und in vielen europäischen Städten haben sich Menschen zu Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump versammelt. Auf der National Mall in Washington kamen am Samstag Tausende zu einem Protestmarsch der Frauen zusammen.

Wie an vielen anderen Orten in aller Welt hielten einige hundert Menschen in Prag aus Solidarität mit den Frauen in der US-Hauptstadt eine Kundgebung ab. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwenkten sie auf dem Wenzelsplatz Porträts von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Banner, auf denen "Das ist nur der Anfang" geschrieben stand.

Organisatorin Johanna Nejedlova sagte: "Wir sind besorgt über die Art und Weise, in der einige Politiker reden, vor allem während des amerikanischen Wahlkampfes". Ähnliche Proteste gab es in London, vor dem Brandenburger Tor in Berlin, in Genf und anderswo. Insgesamt sollen es weltweit mehr als 600 "Schwesternmärsche" gewesen sein. Nicht nur Frauen nahmen an ihnen teil.

Auf einem Schriftzug vor dem Pantheon in Rom stand "Brücken, keine Mauern" geschrieben. In Kopenhagen kamen die Teilnehmer eines Marsches vor der US-Botschaft zusammen. Viele von ihnen trugen die pinkfarbenen Wollmützen, die zum Symbol der Frauenmärsche geworden sind. Die Protestteilnehmerin Sherin Khankan sagte: "Es muss eine Alternative zu dem wachsenden Hass geschaffen werden."

Auch in Stockholm wurde eine Demonstration abgehalten. Organisatorin Lotta Kuylenstjerna sagte mit Blick auf Trump: "Wir müssen seine Botschaft nicht akzeptieren."

(mro/AFP)