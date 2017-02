Der australische Premier Turnbull sagt hingegen, das Flüchtlingsabkommen mit den Vereinigten Staaten bleibe trotz eines jüngsten US-Migrationsdekrets intakt.

Auf Twitter hat US-Präsident Trump den noch von Barack Obama ausgehandelten Pakt zur Umsiedlung von Flüchtlingen mit scharfen Worten kritisiert. "Kann man das glauben? Die Obama-Regierung hat vereinbart, Tausende illegale Flüchtlinge von Australien zu übernehmen. Warum? Ich werde diesen dummen Deal überprüfen!", schrieb er am Mittwoch.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!