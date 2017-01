später lesen Terrorverdacht in Wien Razzien nach Festnahme von mutmaßlichem Islamisten FOTO: dpa, pz wie FOTO: dpa, pz wie Teilen

2017-01-21

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten in Wien hat die österreichische Polizei am Samstag mehrere Wohnungen durchsucht. Die Razzien fanden in der Hauptstadt sowie im Bundesland Niederösterreich statt.