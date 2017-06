später lesen Iranische Hauptstadt Teheran Tote und Verletzte bei Angriffen auf Parlament und Mausoleum FOTO: dpa, OWE FOTO: dpa, OWE 2017-06-07T08:40+0200 2017-06-07T10:52+0200

Bei offenbar koordinierten Angriffen auf das Parlament und das Khomeini-Mausoleum in Teheran hat es am Mittwoch mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Laut Medienberichten hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.

Marcel Romahn Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Marcel Romahn (mro) ist Redakteur bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen