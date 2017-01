FOTO: ap, SAW

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seinem Stellvertreter Joe Biden zum Abschied die höchste zivile Ehrung der USA verliehen. Bei der emotionalen Feier im Weißen Haus war Biden zu Tränen gerührt. Obama nannte ihn den "besten Vizepräsidenten, den wir je hatten".

Obama sagte, er habe es nie bereut, Biden zu seinem Vize ernannt zu haben. Dieser sei "ein außergewöhnlicher Mann mit einer außergewöhnlichen Karriere". Obama würdigte Biden für dessen "Glaube in die amerikanischen Mitbürger", für dessen "Liebe zum Land" und für dessen jahrzehntelanges politisches Engagement - Biden war vor seinen zwei Amtszeiten als Vizepräsident 36 Jahre lang Senator gewesen.

Der offenbar völlig von der Auszeichnung überraschte Biden weinte vor Rührung, er drehte sein Gesicht vom Publikum weg und wischte seine Tränen ab. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, nahm er die Freiheitsmedaille entgegen. "Ich hatte keine Ahnung", sagte er. Biden lobte Obama für dessen "Integrität und Anstand". Der scheidende Präsident sei "ein bemerkenswerter Mann, der bemerkenswerte Dinge für das Land getan" habe.

Viele Schicksalsschläge

Biden ist bei den US-Bürgern gilt in Amerika als gutmütig und freundlich. Oft ist er mit einem breiten Lächeln zu sehen. In seinem Leben musste der heute 74-Jährige viele schwere Schicksalsschläge verkraften. Seine erste Frau und seine Tochter kamen 1972 bei einem Autounfall ums Leben, einer seiner Söhne starb vor etwa zwei Jahren an Krebs.

(stk/AFP)