Wenn Staats- und Regierungschefs zu Besuch ins Weiße Haus kommen, gehört es zu den Ritualen, dass der US-Präsident mit seinem Gast kurz die Presse im Oval Office empfängt. Man plaudert dann ungezwungen, lächelt viel und gibt sich für die Fotografen noch einmal die Hand. Ungezwungen gelang der Auftritt von Merkel und Trump aber nicht. Sie lächelten wenig.

Die Fotografen forderten mehrfach zum Handshake auf, Merkel schaute zu Trump, war bereit, ihm die Hand zu geben. Doch der reagierte nicht. Eine knappe halbe Stunde hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon miteinander verbracht.

Merkels Antrittsbesuch erwies sich als Begegnung mit Hindernissen. Es sei besser miteinander als übereinander zu reden, sagte Merkel Anfang der Woche vor ihrem geplanten. Dann musste sich die Kanzlerin aber doch noch einmal drei Tage gedulden, weil sie in der US-Hauptstadt wegen eines Schneesturms nicht empfangen werden konnte. Am Freitag strahlte die Sonne über Washington. Bei Tauwetter traf Merkel am Vormittag Trump.

#Merkel und @realDonaldTrump im Oval Office. Er will keinen erneuten Handshake mit ihr. pic.twitter.com/6d25JdRLwc — Eva Quadbeck (@EvaQuadbeck) March 17, 2017

Gut dreieinhalb Stunden verbrachten die beiden miteinander. Übereinander haben der impulsive US-Präsidenten und die kühle Deutsche schon manches gesagt - bislang nichts Verbindliches. So bezeichnete Trump die Kanzlerin mit Blick auf deren Flüchtlingspolitik als "die Person, die Deutschland ruiniert". Merkel wiederum sendete nach Trumps Wahl einen frostigen Glückwunsch über den Atlantik, in dem sie ein wenig lehrerinnenhaft den US-Präsidenten an die westlichen Werte von Demokratie, Freiheit und Toleranz erinnerte und auf dieser Grundlage eine Zusammenarbeit anbot.

Europa ist im Anti-Terror-Kampf auf das US-Militär angewiesen

Dabei ist die transatlantische Beziehung keine Wahlverwandtschaft. Europa und die Nato sind auf die Militärmacht Amerika angewiesen, wenn es um den Kampf gegen den IS und Geheimdienstinformationen zur Abwehr von Terror geht.

Das weiß auch die deutsche Kanzlerin. So machte sie mehrfach öffentlich deutlich, dass sie zu dem Ziel steht, bis 2024 die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zu steigern. Die Amerikaner wiederum hatten zu verstehen gegeben, dass sie ihre Nato-Verpflichtungen an eben die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels koppeln.

Ivanka Trump soll neues Ausbildungssystem entwickeln

Bei dem Besuch gab es zunächst ein Vier-Augen-Gespräch, was bei einem Antrittsbesuch als eher ungewöhnlich gilt. Anschließend kamen die politischen Berater dazu, bevor sich Trump und Merkel auch noch mit deutschen und amerikanischen Wirtschaftsvertretern trafen. Der konstruktivste Teil des Tages: Aus Deutschland mitgebracht hat Merkel in ihrem Flieger Siemens-Chef Joe Kaeser, den BMW-Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger und Klaus Rosenfeld, Chef des Autozulieferers Schaeffler.

Von der amerikanischen Seite kommen die IBM-Chefin Virginia Rometty sowie die Unternehmensführer von Dow Chemical Andrew Liveris und von Sales Force Marc Benioff. In der Runde ging es um das duale Ausbildungssystem. Trump und auch die amerikanischen Unternehmen zeigten sich angetan vom deutschen dualen Ausbildungssystem.

Seine Tochter Ivanka, die mit am Tisch bei den Unternehmensbossen saß, soll nun ein Programm entwickeln, ein ähnliches Prinzip in den Vereinigten Staaten zu installieren. Merkel hatte dieses Thema für den Besuch geschickt gewählt, um den Austausch über Wirtschaftsthemen nicht auf die deutschen Export-Überschüsse zu beschränken.

Treffen war Vorbereitung auf G20-Gipfel in Hamburg

Bevor die Kanzlerin ihren Kurztrip beendete, aß sie mit dem amerikanischen Präsidenten zu Mittag. Krisenherde auf der Welt gibt es mehr als die beiden trotz der großzügigen Zeitplanung besprechen konnten. Merkel wollte vor allem jene Themen ansprechen, die den Europäern im Verhältnis zu den USA am Herzen liegen: Die EU, das Funktionieren der Nato sowie die komplizierte Lage in der Ukraine und Russlands Rolle.

Auch die Türkei und ihre Bedeutung in der Nato im Kampf gegen den IS und für einen Frieden in Syrien sollten eine Rolle spielen. Für Merkel war der Besuch in Washington zudem für die Vorbereitung des G20 Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg zentral. Die Kanzlerin musste ausloten, inwieweit Trump bei ihren Anliegen zur Welt-Gesundheit, zur Entwicklungspolitik und zur Frauenförderung mitgeht.