US-Präsident Donald Trump hat Fehler bei der Vermittlung seiner Einwanderungspolitik eingeräumt. In einem Interview mit "Fox and Friends" erklärte er, dennoch großartige Dinge vollbracht zu haben.

Er und sein Team hätten das Vorhaben der amerikanischen Öffentlichkeit nicht gut genug erklärt, sagte er in einem Interview des Senders "Fox". Trump gebe sich dafür nur eine Drei oder eine Drei plus. Was seine Leistungen insgesamt angehe, habe er aber eine Eins verdient, "weil ich großartige Dinge getan habe".

Die Einwanderungsbehörden sollten nur gegen gefährliche Kriminelle vorgehen, nicht gegen gewöhnliche Menschen, sagte Trump. Dies sei wohl nicht gut genug vermittelt worden: "Vielleicht ist es mein Fehler." Abgeordnete in Kalifornien hatten mit Blick auf Berichte, die Behörden suchten auch in Kirchen, Schulen und Gerichten nach illegal Eingewanderten, Aufklärung verlangt.

Vielleicht werde er in der geplanten Rede vor dem Kongress in der Nacht zu Mittwoch auf die Kommunikationsprobleme eingehen, sagte Trump. Vor den Abgeordneten will er die Vorhaben seiner Regierung darlegen.

Die ersten Wochen der Amtszeit Trumps waren von Kontroversen und Rückschlägen gekennzeichnet. So entließ er bereits nach kurzer Zeit seinen Nationalen Sicherheitsberater und musste die geplanten Einreiseverbote gegen Bürger bestimmter muslimischer Länder nach Gerichtsurteilen zurücknehmen.

(maxk/reu)