Wegen des iranischen Tests einer ballistischen Rakete hat US-Präsident Donald Trump scharfe Warnungen an Teheran gerichtet. Der Iran sei deswegen "formell gewarnt" worden, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die iranische Regierung wies die Drohungen empört zurück.

Bereits am Vortag hatte Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn eine ähnlich lautende Warnung an Teheran gerichtet. Was die "formelle" Warnung konkret bedeuten soll, blieb aber zunächst unklar. Trump schloss den Einsatz militärischer Mittel jedenfalls nicht aus. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten entgegnete er knapp: "Nichts ist ausgeschlossen." Denkbar ist aber auch, dass er neue Wirtschaftssanktionen ins Auge fasst.

Die Regierung in Teheran wies die US-Kritik entschieden zurück. "Die Behauptungen von US-Präsident Trumps nationalem Sicherheitsberater Michael Flynn sind unbegründet, sich wiederholend und provokant", wurde der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi von der amtlichen Nachrichtenagentur Irna zitiert.

Er verurteilte auch den US-Einreisebann, mit dem Trump vor einer Woche Bürger aus dem Iran und sechs weiteren mehrheitlich muslimischen Ländern belegt hatte. Anstatt die Rolle Teherans im Kampf gegen den Terrorismus zu würdigen, setze auch die neue Regierung auf "die gleichen unbegründeten Bemerkungen und ungeeigneten Maßnahmen".

Der stellvertretende Kommandeur der Revolutionsgarden, General Hossein Salami, konterte die Warnung aus Washington mit markigen Worten. "Die Zahl der iranischen Raketen, Kriegsschiffe und Raketenabwehrsysteme wächst von Tag zu Tag", sagte er. "Dies ist kein Land, in das jemand von außen mit bösen Absichten seinen Fuß setzen kann."

Der Iran hatte am Mittwoch den Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete bestätigt. Das Verteidigungsministerium in Teheran beteuerte, es handle sich nicht um einen Verstoß gegen das mit den UN-Vetomächten und Deutschland abgeschlossene Atomabkommen sowie die entsprechende UN-Resolution. Der Iran bestreitet, mit Raketentests atomare Ziele zu verfolgen.

Trump erneuerte in seiner Twitter-Botschaft auch seine heftige Kritik an dem Atomabkommen mit dem Iran. Teheran hätte "dankbar für den schrecklichen Deal sein sollen", den die USA abgeschlossen hätten, schrieb er.

Der US-Präsident betonte, der Iran sei wegen der Sanktionen "kurz vor dem Kollaps" gewesen, als er durch das Abkommen gerettet worden sei. "150 Milliarden" Dollar fügte Trump hinzu – womit er den von ihm geschätzten ökonomischen Effekt meinte, den die Aufhebung der Sanktionen für das Land hat.

Das Atomabkommen mit dem Iran war nach jahrelangen Verhandlungen vor einem Jahr in Kraft getreten. Mit dem Iran abgeschlossen hatten es die fünf UN-Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland. Das Abkommen verpflichtet Teheran dazu, seine Urananreicherung drastisch zurückzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden schrittweise die Sanktionen gegen das Land aufgehoben.

(AFP)