später lesen Abstimmung im Repräsentantenhaus Trump wagt neuen Anlauf für Gesundheitsreform FOTO: afp, nk FOTO: afp, nk 2017-05-04T12:48+0200 2017-05-04T12:48+0200

Am Donnerstag will Donald Trump endlich ein Wahlversprechen umsetzen: Der US-Präsident will im Repräsentantenhaus über eine überarbeitete Version seiner Gesundheitsreform abstimmen lassen. Die Parteiführung gibt sich zuversichtlich.