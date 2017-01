Nicht gerade ein Schnäppchen ist die "Air Force One". Das Flugzeug des US-Präsidenten ist gegen Atombombenstrahlung geschützt, es gibt Abwehrsysteme gegen Raketenangriffe, es hat schusssichere Fenster und kann sogar in der Luft betankt werden. Die Kosten für das neue, geplante Modell liegen laut Trump bei rund vier Milliarden Euro. Im Gegensatz zur Mauer war Trump der Preis aber zu hoch. Er drohte per Twitter dem Hersteller Boeing, den Auftrag zu entziehen. Boeing will jetzt an den Kosten schrauben. weniger

Nicht gerade ein Schnäppchen ist die "Air Force One". Das Flugzeug des US-Präsidenten ist gegen Atombombenstrahlung geschützt, es gibt Abwehrsysteme gegen Raketenangriffe, es hat schusssichere Fenster und kann sogar in der Luft betankt werden. Die Kosten für das neue, geplante Modell liegen laut Trump bei rund vier Milliarden Euro. Im... mehr

Noch teurer als Burj Khalifa ist das neu World Trade Center in New York . Es soll etwa 2,8 Milliarden Dollar gekostet haben. Das Geld für Trumps Mauer würde also für neun und ein Viertel dieses Gebäudetyps reichen. weniger

Noch teurer als Burj Khalifa ist das neu World Trade Center in New York . Es soll etwa 2,8 Milliarden Dollar gekostet haben. Das Geld für Trumps Mauer würde also für neun und ein Viertel dieses Gebäudetyps reichen.

Nicht ganz so teuer wurde am Ende die Elbphilharmonie im Hamburg. Rund 790 Millionen Euro (847 Mio. Dollar) hat der Prunkbau an der Elbe letztlich gekostet . Statt einer Mauer könnte der US-Präsident fast 30 Elbphilharmonien in den USA bauen lassen. weniger

Nicht ganz so teuer wurde am Ende die Elbphilharmonie im Hamburg. Rund 790 Millionen Euro (847 Mio. Dollar) hat der Prunkbau an der Elbe letztlich gekostet . Statt einer Mauer könnte der US-Präsident fast 30 Elbphilharmonien in den USA bauen lassen.

Purer Luxus kostet richtig Kohle. Das bisher größte und modernste Kreuzfahrtschfiff "Oasis of the Seas" verschlang bis zum Stapellauf 900 Millionen Euro . Trumps Mauer würde demnach soviel kosten, wie ein gigantischer Fuhrpark aus 27 Exemplaren dieses Luxusliners. weniger

Purer Luxus kostet richtig Kohle. Das bisher größte und modernste Kreuzfahrtschfiff "Oasis of the Seas" verschlang bis zum Stapellauf 900 Millionen Euro . Trumps Mauer würde demnach soviel kosten, wie ein gigantischer Fuhrpark aus 27 Exemplaren dieses Luxusliners.

So ein Leopard-2-Panzer ist in der Anschaffung kein Schnäppchen. Je nach Ausstattung kostet er um die 5,7 Millionen Dollar. Zur Relation: Für 25 Milliarden Dollar könnte man 4355 dieser Panzer in Auftrag geben. weniger

So ein Leopard-2-Panzer ist in der Anschaffung kein Schnäppchen. Je nach Ausstattung kostet er um die 5,7 Millionen Dollar. Zur Relation: Für 25 Milliarden Dollar könnte man 4355 dieser Panzer in Auftrag geben.

Gute Erinnerungen haben wir an die WM 2014 in Brasilien. Die DFB-Elf holte sich damals mit 1:0 gegen Argentinien den Titel. In Stadion, Infrastruktur und Personal wurden zuvor rund 18 Miliarden Dollar investiert. Trumps Mauer wäre also noch einmal fast um die Häfte teurer als eine der größten Sportveranstaltungen der Welt.