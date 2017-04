Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisieren den Ablauf des Verfassungsreferendums in der Türkei. Internationale Standards seien nicht erfüllt worden. Kritik kommt auch von der Opposition.

Es habe zahlreiche Mängel gegeben, kritisierte die internationale Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bei der Vorstellung ihres vorläufigen Berichts am Montag in Ankara. So hätten Befürworter und Gegner bereits im Wahlkampf nicht die gleichen Bedingungen gehabt.

"Die beiden Seiten der Kampagne haben nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt", heißt es von der OSZE. "Wähler wurden nicht mit unabhängigen Informationen über zentrale Aspekte der Reform versorgt." Derzeit herrscht in der Türkei weiterhin der Ausnahmezustand: Somit seien Grundfreiheiten eingeschränkt gewesen, "die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind".

Auch der Wahlvorgang selbst werfe Fragen auf: Durch die späte Entscheidung der Wahlkommission, Stimmzettel ohne Amtssiegel gelten zu lassen, seien wichtige "Schutzvorkehrungen" beseitigt worden.

Die OSZE und die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hatten internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt waren es nach Angaben der OSZE 63 Beobachter aus 26 Ländern. Die internationalen Vertreter konnten aber nur stichprobenartig beobachten.

Gut 51 Prozent hatten sich bei der Volksabstimmung am Sonntag für die Ausweitung der Macht des Präsidenten ausgesprochen, knapp 49 Prozent dagegen. Die Opposition kritisierte, es sei zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Sie warf der Wahlkommission Rechtsverstöße vor. Bei dem Votum ging es um ein Präsidialsystem, das Präsident Recep Tayyip Erdogan mit deutlich mehr Macht ausstatten soll.

(hebu/dpa/afp/ap)