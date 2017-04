später lesen Geplante Verfassungsreform Türkei-Referendum – was sich bei einem Ja ändern wird FOTO: afp, ADEM FOTO: afp, ADEM 2017-04-14T21:14+0200 2017-04-14T21:14+0200

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan will ein Präsidialsystem in seinem Land einführen. Nachdem im Januar das Parlament die Vorschläge für die Verfassungsreform beschlossen hatte, soll das Volk am Sonntag in einem Referendum abstimmen.