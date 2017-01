später lesen Erneute Offensive Türkische Armee greift IS-Stellungen in Syrien an Teilen

Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben Stellungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angegriffen und dabei 22 Aufständische getötet. An dem Einsatz seien Kampfflugzeuge und Artillerie beteiligt gewesen.