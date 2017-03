Demonstrationen in Istanbul

Ein Mann ist am Sonntag auf das Dach des niederländischen Konsulats in Istanbul geklettert und hat dort die niederländische Flagge durch eine türkische ersetzt. Dabei skandierte er: "Gott ist groß".

Vor dem Konsulat war eine kleine Gruppe von Männern mit türkischen Fahnen zu sehen, die "Verfluchtes Holland" und "Rassistisches Holland" riefen.

Die private türkische Nachrichtenagentur Dogan meldete, das Konsulat habe kurz darauf wieder die niederländische Fahne aufgezogen.

Wie der Mann auf das Dach gelangen konnte, war zunächst unklar. Das türkische Außenministerium hatte nach dem Landeverbot für Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag mitgeteilt, die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul seien abgesperrt worden.

Man op dak consulaat geklommen. Hij staat er triomfantelijk naast. Je hoort leus: 'Allahu Akbar!' (God is groot) pic.twitter.com/0h3DWKPe40 — Olaf Koens (@obk) March 12, 2017

(ap)