Offensive: Türkische Panzer stoßen erneut auf syrisches Gebiet vor

Panzerfahrzeuge der türkischen Armee sind nordöstlich von Aleppo erneut in die Offensive gegangen. Die Angriffe sollen sich gegen den Islamischen Staat, aber auch gegen Kurden-Milizen richten.

Die türkischen Truppen hätten Kämpfer der Freien Syrischen Armee dabei unterstützt, den Ort Cobanbey von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu erobern, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Panzerfahrzeuge seien im Rahmen der vergangene Woche begonnenen Operation "Schutzschild Euphrat" von Elbeyli in der türkischen Provinz Kilis über die Grenze vorgedrungen.

Anadolu meldete weiter, in der türkischen Grenzstadt Kilis seien am Samstag erneut drei Raketen eingeschlagen, die von IS-Gebiet in Syrien aus abgefeuert worden seien. Ein Zivilist sei leicht verletzt worden. Eine Rakete habe das staatliche Krankenhaus in Kilis getroffen, zwei weitere seien in einem Olivenhain eingeschlagen.

Die türkische Armee unterstützt in Nordsyrien den Kampf gegen den IS, geht aber auch gegen die Kurden-Milizen der YPG vor. Sie will vermeiden, dass die YPG ihre Gebiete südlich der Grenze zur Türkei zu einem zusammenhängenden Korridor zusammenführt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte kürzlich: "Wir werden einen Terror-Korridor im Norden Syriens und südlich von uns auf keinen Fall zulassen."

